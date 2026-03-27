Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 марта: инфографика

В ночь на 27 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 марта до 07:00 мск 27 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона», — сообщили в Минобороны.