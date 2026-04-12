Разоблачение лунной миссии, заговор, жалобы на пенсию: как живет Юрий Лоза

Певец и композитор Юрий Лоза прославился благодаря исполнению песни «Плот» и критике коллег по эстраде. Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Лоза

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске. Окончил Алматинское музыкальное училище имени Чайковского. В возрасте 49 лет также получил диплом Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

Лоза с юных лет участвовал в самодеятельности, выступал в ресторанах. В 1977 году присоединился к группе «Интеграл». В 1983 году покинул коллектив и переехал в Москву. В 1986 году выпустил сольный альбом «Любовь, любовь…», а спустя два года представил пластинку «Что сказано, то сказано», где впервые прозвучала песня «Плот» — самая популярная композиция исполнителя. Затем он также выпустил хиты «Сто часов», «Девочка в баре», «Пой, моя гитара» и другие.

Что известно о личной жизни Лозы

Юрий Лоза с 1985 года состоит в браке с поэтом и исполнительницей Светланой Мережковской. В 1986 году у пары родился сын Олег — он стал оперным певцом.

«Я вообще прошел мимо этого: секс, наркотики, рок-н-ролл. У меня одна супруга. Никаких любовниц. Никаких брошенных детей нигде нет. У меня все спокойно в жизни. Стараюсь не нервничать, не раздражаться по пустякам. В общем, все как у обычных россиян», — говорил артист.

Юрий Лоза Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Как Лоза относится к СВО и уехавшим артистам

Юрий Лоза поддерживает проведение спецоперации. В 2023 году он был внесен в санкционные списки Украины.

«Я вообще никак с Украиной не связан. С таким успехом мне могла ввести санкции Индонезия или, скажем, ... Чили. Я туда не собираюсь и ни с кем не контачу. Так что, в принципе, для меня это ни жарко ни холодно. Ну ввели и ввели», — отметил он.

Лоза призывает не пиарить уехавших из России артистов. Он отметил, что после отъезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получил большое количество звонков с просьбой прокомментировать происходящее. По мнению музыканта, если СМИ не станут пиарить Примадонну, «в принципе и темы для разговора не будет».

«Галкин с Пугачевой уехали — ничего не изменилось! Кто они такие для России?! Баба с возу — кобыле легче», — заявил он.

Что думает Лоза о лунной миссии NASA

Лоза назвал фейком сообщение NASA об успешном возвращении на Землю корабля Orion с астронавтами лунной миссии «Артемида-2». В ночь на 11 апреля космический корабль с экипажем завершил первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне и обратно.

Музыкант пообещал разоблачить полет американцев, а затем опубликовал пост в соцсетях, в котором заявил, что фото Земли, сделанное во время лунной миссии, создано искусственным интеллектом.

«Сегодня искусственный интеллект способен создавать реалистичные трехмерные движущиеся и поющие картины, а уж фотку Земли слепить для него — сущая безделица», — отметил он.

Юрий Лоза Фото: Сергей Мамонтов /РИА Новости

Что за заговор существует против Лозы

Юрий Лоза уверен, что против него существует заговор на эстраде. По его словам, современный российский шоу-бизнес выстраивает свои законы, исключая из них артистов, которые не соответствуют их коммерческим интересам.

«Сегодняшний шоу-бизнес построен таким образом, что людям показывают тех артистов, которых они должны любить и слушать. И Юрий Лоза в этом списке, очевидно, не в первых рядах. Лидирующие позиции у [Филиппа] Киркорова и SHAMAN. А против Лозы у них заговор», — заявил музыкант.

Лоза нередко критикует коллег. В частности, он считает, что многим молодым артистам не место на сцене.

«Слушайте, то, что Кока, Чеботина и всякие Косты Лакосты выходят на сцену и открывают рот под фонограмму, — их это вокалистами не делает. Исполнитель должен петь акапельно, без фонограммы, без звукового тюнинга», — отмечал он.

Чем сейчас занимается Лоза

Юрий Лоза в 72 года продолжает творческую деятельность. Он выступает с концертами в Москве, принимает участие в телевизионных программах.

По словам музыканта, он получает пенсию в размере 16 тысяч рублей. Артист жаловался, что если бы у него не было авторских отчислений, то он умер бы с голода.

«У меня пенсия 16 тысяч рублей, мне сняли доплату москвича, потому что я получаю дополнительный доход — мне авторские отчисления идут. По нашему законодательству, если у тебя есть дополнительный доход, тебе не положена эта доплата. Нет, конечно, не может [пенсионер прожить на такую пенсию]. Я не смогу прожить», — заявил он.

