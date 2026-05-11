«Тогда и поговорим»: Лоза потребовал от США доказательств существования НЛО

Соединенные Штаты должны показать миру реального инопланетянина, заявил в беседе с «Газетой.Ru» певец и композитор Юрий Лоза. По его словам, рассекреченные ФБР материалы о пришельцах, в которых описаны разные свидетельства о внеземной жизни и НЛО, являются всего лишь пиар-акцией Вашингтона.

Можно опубликовывать любые сенсационные материалы о чем угодно, но пока не будет конкретных доказательств, все это — просто пиар. Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим, — отметил исполнитель.

Ранее сообщалось, что в рассекреченных ФБР файлах об НЛО есть упоминания о существах маленького роста. Кроме того, в одном из отчетов, датированных октябрем 1966 года, содержатся показания очевидцев о летающих объектах, которые якобы могли бесшумно зависать в воздухе.

До этого стало известно, что в число уже обнародованных 162 документов об НЛО входят старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и Пентагон. В Министерстве обороны США заявили, что эти сведения не служат доказательством наличия инопланетной цивилизации.