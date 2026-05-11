День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 15:33

«Тогда и поговорим»: Лоза потребовал от США доказательств существования НЛО

Юрий Лоза потребовал от США показать миру реального пришельца

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты должны показать миру реального инопланетянина, заявил в беседе с «Газетой.Ru» певец и композитор Юрий Лоза. По его словам, рассекреченные ФБР материалы о пришельцах, в которых описаны разные свидетельства о внеземной жизни и НЛО, являются всего лишь пиар-акцией Вашингтона.

Можно опубликовывать любые сенсационные материалы о чем угодно, но пока не будет конкретных доказательств, все это — просто пиар. Вот покажут нам реального инопланетянина, тогда и поговорим, — отметил исполнитель.

Ранее сообщалось, что в рассекреченных ФБР файлах об НЛО есть упоминания о существах маленького роста. Кроме того, в одном из отчетов, датированных октябрем 1966 года, содержатся показания очевидцев о летающих объектах, которые якобы могли бесшумно зависать в воздухе.

До этого стало известно, что в число уже обнародованных 162 документов об НЛО входят старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и Пентагон. В Министерстве обороны США заявили, что эти сведения не служат доказательством наличия инопланетной цивилизации.

Шоу-бизнес
Юрий Лоза
США
ФБР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Фигурант дела о покушении на Трампа отверг все пункты обвинения
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.