Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ DM: в файлах об НЛО содержится информация о существах маленького роста

В рассекреченных ФБР файлах об НЛО есть упоминания о существах маленького роста, сообщает Daily Mail. Отмечается, что речь идет о документах, связанных с наблюдениями в 1960-е годы.

По информации журналистов, в одном из отчетов, датированных октябрем 1966 года, содержатся показания очевидцев о летающих объектах. Они могли бесшумно зависать в воздухе, быстро набирать скорость и вызывать сбои в работе электромагнитного оборудования.

Ранее директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович скептически прокомментировал публикацию материалов Пентагона о неопознанных летающих объектах. Он выразил сомнение в том, что в этих данных содержатся доказательства внеземной жизни.

До этого бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты».

Кроме того, член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт заявлял о необходимости опубликовать данные об НЛО. По его словам, Белый дом обладает информацией о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения.