09 мая 2026 в 00:21

Российский ученый оценил рассекреченные архивы Пентагона об НЛО

В РАН заявили, что в архивах США по НЛО нет доказательств об инопланетянах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович скептически прокомментировал публикацию материалов Пентагона о неопознанных летающих объектах, передает Национальная служба новостей. Он выразил сомнение в том, что в этих данных содержатся доказательства внеземной жизни.

Но я бы здесь не ожидал каких-то больших сюрпризов. <...> Я думаю, вряд ли это будут стопроцентные доказательства наличия инопланетной жизни. Скорее какие-то сложные явления, которые пока до конца нельзя объяснить, — заявил Петрукович.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты». Обама также признался, что сам верит в существование внеземной жизни.

Кроме того, член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт говорил: необходимо опубликовать данные об НЛО. По его словам, Белый дом обладает информацией о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения. По словам конгрессмена, этот объект был такого размера, что его трудно списать на секретные разработки.

Мир
США
НЛО
архивы
РАН
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
