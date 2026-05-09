Российский ученый оценил рассекреченные архивы Пентагона об НЛО В РАН заявили, что в архивах США по НЛО нет доказательств об инопланетянах

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович скептически прокомментировал публикацию материалов Пентагона о неопознанных летающих объектах, передает Национальная служба новостей. Он выразил сомнение в том, что в этих данных содержатся доказательства внеземной жизни.

Но я бы здесь не ожидал каких-то больших сюрпризов. <...> Я думаю, вряд ли это будут стопроцентные доказательства наличия инопланетной жизни. Скорее какие-то сложные явления, которые пока до конца нельзя объяснить, — заявил Петрукович.

Ранее бывший президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты». Обама также признался, что сам верит в существование внеземной жизни.

Кроме того, член палаты представителей Конгресса США Тим Берчетт говорил: необходимо опубликовать данные об НЛО. По его словам, Белый дом обладает информацией о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения. По словам конгрессмена, этот объект был такого размера, что его трудно списать на секретные разработки.