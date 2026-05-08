День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:45

Пентагон решил рассекретить свои материалы об НЛО

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон приступил к рассекречиванию собственных материалов, касающихся неопознанных летающих объектов, передает Politico. В число уже обнародованных 162 документов входят старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и сам Пентагон.

В Министерстве обороны США заявили, что эти сведения не служат доказательством наличия инопланетной цивилизации. Ведомство также отметило, что люди «смогут самостоятельно сделать выводы» относительно зафиксированных аномальных явлений.

К числу таких явлений относятся, например, показания оператора беспилотника. В сентябре 2023 года он сообщил о «линейном объекте» с чрезвычайно ярким свечением в небе. Также среди материалов есть фотография, сделанная с поверхности Луны в 1972 году. На ней видны три точки, образующие треугольное построение.

Ранее конгрессмен-республиканец Тим Берчетт уже заявлял, что Белый дом приступит к публикации рассекреченных материалов по теме НЛО. Речь идет о документах, подготовленных во исполнение поручения президента США Дональда Трампа. Берчетт отметил, что часть конгрессменов выступает против раскрытия данных, однако выразил уверенность, что процесс будет продолжен.

США
Пентагон
НЛО
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.