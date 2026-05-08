Пентагон решил рассекретить свои материалы об НЛО

Пентагон приступил к рассекречиванию собственных материалов, касающихся неопознанных летающих объектов, передает Politico. В число уже обнародованных 162 документов входят старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и сам Пентагон.

В Министерстве обороны США заявили, что эти сведения не служат доказательством наличия инопланетной цивилизации. Ведомство также отметило, что люди «смогут самостоятельно сделать выводы» относительно зафиксированных аномальных явлений.

К числу таких явлений относятся, например, показания оператора беспилотника. В сентябре 2023 года он сообщил о «линейном объекте» с чрезвычайно ярким свечением в небе. Также среди материалов есть фотография, сделанная с поверхности Луны в 1972 году. На ней видны три точки, образующие треугольное построение.

Ранее конгрессмен-республиканец Тим Берчетт уже заявлял, что Белый дом приступит к публикации рассекреченных материалов по теме НЛО. Речь идет о документах, подготовленных во исполнение поручения президента США Дональда Трампа. Берчетт отметил, что часть конгрессменов выступает против раскрытия данных, однако выразил уверенность, что процесс будет продолжен.