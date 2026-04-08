Критика Вяльбе, санкции, уважение к Пугачевой: как живет Дмитрий Губерниев

Заслуженный журналист РФ Дмитрий Губерниев прославился как телеведущий и спортивный комментатор. Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Губерниев

Дмитрий Губерниев родился 6 октября 1974 года в городе Дрезне Орехово-Зуевского района Московской области. В 1995 году с отличием окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры.

Карьеру на телевидении Губерниев начал в 1997 году. В разные годы он работал спортивным комментатором на каналах ТВЦ, Eurosport, «Матч ТВ!» и «Россия 1», а также принимал участие в качестве ведущего и члена жюри в программах «Миллион на мечту», «Лига удивительных людей», «Русское лото» и «Вызов».

Что известно о политической позиции Губерниева

В марте 2022 года Дмитрий Губерниев в качестве ведущего принял участие в концерте «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!», приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В 2024 году Губерниев стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Комментатор отметил вклад главы государства в развитие спорта в стране. По мнению журналиста, «мощнейшие и позитивные изменения» последних лет были бы невозможны без любви Путина к спорту.

Губерниев находится под санкциями. В ответ на внесение в черные списки журналист в своем Telegram-канале заявил, что любит Россию.

«Хоть я и знаменитый политолог, но про политику практически не высказываюсь. В политических шоу и программах не появляюсь. Вот мое трудолюбие и самобытность оценили канадцы. А свою страну я люблю. Ибо россиянин я», — написал Губерниев.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Как Губерниев относится к Пугачевой

Дмитрий Губерниев признавался, что с уважением относится к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Он считает, что, несмотря на отъезд за границу, она остается «величайшей певицей в России».

«Творчество Аллы Борисовны будет актуально всегда, как и творчество Клавдии Шульженко, Леонида Утесова, Марка Бернеса, Лидии Руслановой и Людмилы Зыкиной. Пугачева была и остается величайшей певицей в истории Советского Союза и России! Алла Борисовна до сих пор выпускает песни и поет! Ну просто молодец! С уважением отношусь к Примадонне — слушал, слушаю и буду слушать. Она величайшая певица и актриса, а что говорят другие — мне все равно!» — говорил комментатор.

Также Губерниев выступал против признания Пугачевой иноагентом. Он отметил, что «на каждый роток не накинешь платок».

За что Губерниев критикует Вяльбе

Елена Вяльбе в марте заявила о предстоящем уходе с занимаемой должности главы Федерации лыжных гонок России.

Подводя итоги работы Вяльбе, Губерниев заявил, что ей «было наплевать на людей». Комментатор неоднократно критиковал работу руководства ФЛГР и говорил, что готов возглавить федерацию.

«Я всерьез задумываюсь над тем, чтобы продолжить более интенсивную работу по своему выдвижению на пост президента ФЛГР. Больше непрофессионализма не будет, я наведу порядок. За три дня наши лыжи станут блестящими», — отмечал он.

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Чем сейчас занимается Губерниев

Дмитрий Губерниев продолжает карьеру спортивного комментатора и телеведущего.

В январе Европейский союз ввел санкции против Дмитрия Губерниева. До этого комментатор находился под санкциями Украины, Латвии и Канады. В ответ ведущий заявил, что всегда будет за Россию.

«Как отношусь к введению санкций Евросоюза? Я был, есть и буду со своей страной. Вместе с Россией и за российский спорт», — заявил он NEWS.ru.

Губерниев состоит в браке с дизайнером Еленой Путинцевой. У комментатора также есть сын Михаил от первой супруги — чемпионки мира по легкой атлетике Ольги Богословской.

Читайте также:

Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова

Градовый ливень и холод до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Смена имиджа, неудачная пластика, слова о Пугачевой: как живет Кети Топурия