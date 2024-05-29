Алла Пугачева: последние новости 29 мая, защита Губерниева, месть Михайлову

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Алла Пугачева

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву назвали величайшей певицей в истории СССР и России, а исполнитель Стас Михайлов прокомментировал слухи о ее мести. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Кто считает Пугачеву великой певицей СССР и России

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил в защиту Аллы Пугачевой. По его мнению, артистке нужно продолжать заниматься творчеством, поскольку она остается «величайшей певицей в России».

«Пугачева выпустила новый клип, и она молодец! Творчество Аллы Борисовны будет актуально всегда, как и творчество Клавдии Шульженко, Леонида Утесова, Марка Бернеса, Лидии Руслановой и Людмилы Зыкиной. Пугачева была и остается величайшей певицей в истории Советского Союза и России!» — сказал Губерниев Sport24.

Он также добавил, что с уважением относится к Пугачевой, несмотря на многочисленную критику в ее адрес после отъезда за границу.

«Алла Борисовна до сих пор выпускает песни и поет! Ну просто молодец! С уважением отношусь к Примадонне — слушал, слушаю и буду слушать. Она величайшая певица и актриса, а что говорят другие — мне все равно!» — отметил комментатор.

Правда ли, что Пугачева мстит Стасу Михайлову

Певец Стас Михайлов в разговоре с NEWS.ru опроверг слухи об отмене своего юбилейного концерта в Санкт-Петербурге. Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что срыв выступлений артиста связан с Аллой Пугачевой.

«Из своих источников я знаю о том, что сейчас в Петербурге массово отменяются концерты Стаса Михайлова. Не знаю точных причин, предполагаю, что это связано с возвращением Пугачевой на родину. Алла Борисовна тоже ведь не лаптем щи хлебает, не пальцем деланая. Может быть, королева вернется скоро», — утверждал шоумен.

Однако Михайлов утверждает, что выступление состоится и станет одной из точек его грандиозного концертного тура, который пройдет в 2024 году.

«Несмотря на многие публикации в соцсетях, что концерта не будет, <...> это все неправда! Я еду к вам! Поскольку это юбилейный тур и юбилейный концерт, я хочу, чтобы он был не менее эмоциональным, чем в Москве», — заявил исполнитель.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Зачем внук Пугачевой тайно приезжал в Россию

Внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков приезжал в Россию ради продажи дома в поселке Малые Бережки. Об этом KP.RU сообщила его соседка.

«Недавно приезжал Никита. Видимо, вернулся в Россию ради денег, одним днем, чтобы дачу выставить на продажу. Пугачеву мы тут не видели много лет. С тех пор как она отдала дачу внуку, больше сюда не ездит. Но на даче до сих пор живет ее повариха Лена, которой зарплату выплачивает лично Алла Борисовна», — рассказала женщина.

По словам местных жителей, на показ дома, который Никита Пресняков выставил на продажу, пока никто не приезжал. По мнению соседей, из-за этого артист снизил стоимость особняка.

«Выставил теперь за 125 млн рублей. Или не берет никто, или же дачу Пугачевой продают сразу два агентства: одно — за 132 млн, другое — за 125. Видимо, Никите очень нужны деньги», — предположил сосед.

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