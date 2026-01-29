Губерниев отреагировал на введение против него санкций Евросоюза Попавший под санкции Евросоюза Губерниев заявил, что всегда будет за Россию

Попавший под санкции Европейского союза спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что всегда будет за Россию. В беседе с NEWS.ru он отметил, что также продолжит поддерживать российский спорт.

Как отношусь к введению санкций Евросоюза? Я был, есть и буду со своей страной. Вместе с Россией и за российский спорт, — высказался Губерниев.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках журналисткой и творческой деятельности.

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий ранее заявил, что руководство Евросоюза в 2026 году продолжит расширять санкционную политику в отношении России. Он охарактеризовал это поведение как чрезвычайно агрессивное.