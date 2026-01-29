Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 16:47

Губерниев отреагировал на введение против него санкций Евросоюза

Попавший под санкции Евросоюза Губерниев заявил, что всегда будет за Россию

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Попавший под санкции Европейского союза спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что всегда будет за Россию. В беседе с NEWS.ru он отметил, что также продолжит поддерживать российский спорт.

Как отношусь к введению санкций Евросоюза? Я был, есть и буду со своей страной. Вместе с Россией и за российский спорт, — высказался Губерниев.

Ранее Евросоюз ввел санкции против Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. Их обвинили в «реализации и поддержке действий правительства РФ» по Украине в рамках журналисткой и творческой деятельности.

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий ранее заявил, что руководство Евросоюза в 2026 году продолжит расширять санкционную политику в отношении России. Он охарактеризовал это поведение как чрезвычайно агрессивное.

Евросоюз
санкции
Дмитрий Губерниев
комментаторы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
