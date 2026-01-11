Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 17:15

В России предсказали вероятность новых санкций ЕС в 2026 году

Политолог Быстрицкий: ЕС продолжит штамповать антироссийские санкции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Руководство Европейского союза в 2026 году продолжит расширять санкционную политику в отношении России, считает председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. В беседе с ТАСС он охарактеризовал это поведение как чрезвычайно агрессивное.

Плюс ко всему, там работает фантастический бюрократический аппарат при всех этих еврокомиссарах и так далее, который штампует санкции бесконечно. Поэтому у европейцев просто психоз по поводу этих санкций, они будут все время их педалировать, — сказал Быстрицкий.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что пакет санкций Евросоюза против США будет столь же бессмысленным, как и санкции против России. Так он отреагировал на новость о возможном введении антиамериканских рестрикций.

Тем временем глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься. По его словам, теперь ЕС твердит о нормах международного права.

политика
Евросоюз
санкции
антироссийские санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший директор «Уралкалия» бесследно исчез в Средиземноморье
На столицу надвигается новый циклон
Трое бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира
Орбан предупредил Европу о последствиях нового требования Украины
Литва построит военный полигон у границ с Белоруссией и Россией
«Никогда»: Куба ответила на скандальные обвинения США
Фитоняшки скрывают этот рецепт похудения: особенный смузи с бананом
Американский посол поговоркой описал отношения с Бельгией
Москвичка оглохла на Бали после перепалки с бутылкой
Скончался один из победителей первого чемпионата мира по хоккею с мячом
В Европе обсуждают международный запрет соцсети X
Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии
Россиянин купил печенье с «сюрпризом»
«Не обладает ресурсами»: Кличко пожаловался на дырявость украинской ПВО
В Китае объяснили Европе, что Россию не стоит считать угрозой
Избивший ребенка за снежок россиянин дал показания
Мать родила «пьяного» младенца
«Длинные руки» США добрались до экс-министра финансов африканской страны
Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская
В Петербурге сгорела машина экс-лидера ОПГ
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.