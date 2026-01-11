В России предсказали вероятность новых санкций ЕС в 2026 году

Руководство Европейского союза в 2026 году продолжит расширять санкционную политику в отношении России, считает председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. В беседе с ТАСС он охарактеризовал это поведение как чрезвычайно агрессивное.

Плюс ко всему, там работает фантастический бюрократический аппарат при всех этих еврокомиссарах и так далее, который штампует санкции бесконечно. Поэтому у европейцев просто психоз по поводу этих санкций, они будут все время их педалировать, — сказал Быстрицкий.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что пакет санкций Евросоюза против США будет столь же бессмысленным, как и санкции против России. Так он отреагировал на новость о возможном введении антиамериканских рестрикций.

Тем временем глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков выразил мнение, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили руководство европейских стран одуматься. По его словам, теперь ЕС твердит о нормах международного права.