«Бессмысленный»: Клишас оценил возможный пакет санкций ЕС против США

Пакет санкций Евросоюза против США будет столь же бессмысленным, как и санкции против России, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Таким образом сенатор отреагировал в своем Telegram-канале на новость о возможном введении антиамериканских рестрикций.

Ждем первый пакет антиамериканских санкций ЕС (такой же бессмысленный, как и 101-й антироссийский), — высказался Клишас.

Ранее стало известно, что американские технологические гиганты Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Google и Microsoft могут столкнуться с европейскими санкциями, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию. Британская газета The Sunday Telegraph со ссылкой на инсайдеров сообщила, что вопрос уже находится на стадии разработки.

Перед этим Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. Издание The Mail on Sunday утверждает, что команда политика воодушевлена успехом операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, поэтому хочет действовать по горячим следам.