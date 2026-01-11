Американские технологические гиганты — Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Google и Microsoft — могут столкнуться с европейскими санкциями, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию, передает британская газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, вопрос находится на стадии разработки.

В материале сказано, что европейские ограничения также могут коснуться соцсети X, банков и финансовых фирм из США. По словам источников, изучается и сценарий, при котором могут закрыться американские военные базы на территории Евросоюза.

До этого норвежские сатирики пошутили, что переименование Гренландии в остров Эпштейна поможет датским властям избавиться от внимания Трампа. Хозяин Белого дома и американский финансист, обвинявшийся в торговле людьми и организации проституции, были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе в течение 15 лет. Сейчас Трамп старается не обсуждать свои прошлые связи с Эпштейном.