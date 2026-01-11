Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 07:18

В Британии рассказали о желании Евросоюза отомстить Трампу за Гренландию

Telegraph: Евросоюз хочет ввести санкции против США из-за Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американские технологические гиганты — Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), Google и Microsoft — могут столкнуться с европейскими санкциями, если президент США Дональд Трамп не откажется от намерений присоединить Гренландию, передает британская газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, вопрос находится на стадии разработки.

В материале сказано, что европейские ограничения также могут коснуться соцсети X, банков и финансовых фирм из США. По словам источников, изучается и сценарий, при котором могут закрыться американские военные базы на территории Евросоюза.

До этого норвежские сатирики пошутили, что переименование Гренландии в остров Эпштейна поможет датским властям избавиться от внимания Трампа. Хозяин Белого дома и американский финансист, обвинявшийся в торговле людьми и организации проституции, были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе в течение 15 лет. Сейчас Трамп старается не обсуждать свои прошлые связи с Эпштейном.

Европа
санкции
Гренландия
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость пенсионного балла в 2026 году
Повышение МРОТ, прожиточного минимума и пособий: полный разбор изменений
Нутрициолог дала совет, как прийти в форму после новогодних праздников
Кубанский чиновник поплатился должностью за угрозы спасателям
Священник объяснил, почему россияне отмечают старый Новый год
Низкокалорийный ужин всего за 15 минут и на 160 ккал — худеем вкусно!
Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в 2026 году
В Госдуме рассказали о ближайших трехдневных выходных для россиян
«Буратино» заработал 2 млрд рублей в прокате
Бойцы «Севера» за семь дней уничтожили более 110 объектов ВСУ
Трамп рассматривает атаку против Ирана во время протестов
Продюсер «Чебурашки-2» объяснил, какую кинопривычку важно привить россиянам
Индексация зарплат в январе: обязаны ли их повышать, как «выбить» прибавку
Бойцы ВСУ стали приманкой, ответ за Кубань: новости СВО к утру 11 января
Боевики в Таиланде взорвали 11 автозаправочных станций
Украинские расчеты БПЛА начали экстренно покидать Сумскую область
В Европе испугались неожиданного шага Трампа по Украине и Гренландии
В пансионате нашли нарушения после трагедии с постояльцами
Северное сияние озарило два российских региона
В Дании предложили пойти на крайний шаг ради Гренландии
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.