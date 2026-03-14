Раскрыта сумма средней зарплаты в России в 2026 году Эксперт Балынин предрек рост средней зарплаты до 122 тысяч рублей в 2026 году

Средняя зарплата россиян в 2026 году может вырасти до 122 тыс. рублей, заявил РИА Новости доцент Финансового университета Игорь Балынин. По его словам, работодатели будут использовать ресурсы для удержания и привлечения сотрудников.

У меня нет сомнения, что средняя зарплата продолжит свой рост в 2026 году, и, по моим прогнозам, в среднем за текущий год она достигнет величины в диапазоне от 114 до 122 тыс. рублей, — сказал Балынин.

По словам эксперта, рост будет обеспечен повышением МРОТ и спросом на кадры. Итоговая сумма будет зависеть от возможностей работодателей.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что средний уровень заработной платы в России в 2025 году увеличился на 13,5%. Что касается реальной зарплаты, она выросла на 4,4%, добавил он.

До этого сотрудники негосударственных пенсионных фондов и финансовых посредников заняли лидирующие позиции по уровню доходов в России. В декабре 2025 года средняя зарплата в некоторых отраслях превысила 500 тыс. рублей: в негосударственных пенсионных фондах — 516,6 тыс., у финансовых посредников — 515,3 тыс.