13 марта 2026 в 17:03

Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе

FT: Евросоюз не хочет отправлять военные корабли в Ормузский пролив из-за Ирана

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европейские страны не хотят отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив для сопровождения судов, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации журналистов, в ЕС боятся атак Ирана.

В издании отметили, что Брюссель опасается масштабирования конфликта. По словам одного из собеседников, для отправки кораблей должна быть допустимая обстановка.

Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что Штаты не допустят ситуации, при которой Ормузский пролив останется закрытым для судоходства. Глава Пентагона назвал нелепыми сообщения о том, что администрация президента Дональда Трампа недооценила влияние конфликта с Ираном на эту стратегически важную артерию.

До этого политолог Вадим Мингалев заявил, что Ормузский пролив откроют для стран, которые согласятся выслать послов США и Израиля. Он отметил, что цены на нефть также могут вырасти.

Также военный аналитик Эрл Расмуссен рассказал, что Иран способен удерживать контроль над Ормузским проливом в течение нескольких месяцев благодаря своему географическому положению и превосходству в ракетах и беспилотниках. По его мнению, без радикальных мер со стороны США контроль над ситуацией будет находиться в руках Тегерана.

