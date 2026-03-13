13 марта 2026 в 17:54

Еще одна страна Центральной Азии поддержала создание Зангезурского коридора

Советник Мирзиеева: Узбекистан поддерживает создание Зангезурского коридора

Абдулазиз Камилов Абдулазиз Камилов Фото: РИА Новости / МИД РФ
Узбекистан входит в число первых стран, готовых поддержать создание Зангезурского коридора, заявил советник президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов на полях XIII Глобального Бакинского форума. По его словам, интеграция этих маршрутов позволит сформировать диверсифицированную систему, укрепляющую как экономическую, так и транспортно-логистическую безопасность региона.

Узбекистан рассматривает проект не только как инструмент обеспечения безопасности, но и как стратегическое условие для повышения конкурентоспособности региональных партнеров. Узбекистан выступает за создание многоуровневой системы партнерства, включающей транспортные маршруты, которые обеспечат связность между странами Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы, — сказал Камилов.

Зангезурский коридор — дорога, которая должна соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через юг Армении и обеспечить прямое сообщение между Азербайджаном и Турцией. После второй войны в Карабахе в рамках этого проекта строятся новые железные дороги и автомобильные магистрали.

Ранее стало известно, что в Азербайджане достроили связывающий Нахичевань и Восточный Зангезур автомобильный мост Агбанд — Калала через реку Аракс. Премьер-министр страны Шахин Мустафаев заявил, что маршрут введут в эксплуатацию после создания пограничной и таможенной инфраструктуры.

Сона Рустамова
