23 февраля 2026 в 21:42

Мост между Нахичеванью и Восточным Зангезуром достроили в Азербайджане

Фото: Кабинет Министров Азербайджана
В Азербайджане достроили связывающий Нахичевань и Восточный Зангезур автомобильный мост Агбанд — Калала через реку Аракс, сообщил премьер-министр страны Шахин Мустафаев. По его словам, его введут в эксплуатацию после создания пограничной и таможенной инфраструктуры, передает Report.az.

Мустафаев подчеркнул, что проект обеспечит кратчайшее и эффективнейшее соединение между анклавом и основной территорией страны.

23 февраля в Баку состоялась 17-я сессия Госкомиссии по сотрудничеству Азербайджана и Ирана в экономической, торговой и гуманитарной сферах. По ее итогам Баку и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании.

Стороны также сосредоточились на развитии транспортных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг», расширении региональных логистических возможностей и транзитного потенциала, а также на строительстве железнодорожной линии Рашт — Астара, которая является важнейшим элементом международного транспортного коридора «Север — Юг», — добавили в кабмине.

С иранской делегацией во главе с министром дорожного строительства и городского развития Ирана Фарзане Садегом также встретился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ноябре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван ведет активные переговоры с Вашингтоном по строительству железной дороги, связывающей Азербайджан с Нахичеванью.

Он отметил, что Штаты являются неотъемлемой частью «Маршрута Трампа» (TRIPP). Но Армения хочет пересмотреть условия и обсуждает два варианта передачи в аренду участка Зангезурского коридора — сроком на 49 или 99 лет.

Азербайджан
Иран
проекты
Нахичевань
