Пашинян: Армения ведет переговоры с США о строительстве железной дороги

Армения и США проводят активные переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, которые передает ТАСС, Вашингтон является неотъемлемой частью проекта под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

Сейчас мы обсуждаем с нашими американскими партнерами строительство железной дороги, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Почему именно с США? Потому что это неотъемлемая часть проекта TRIPP, — отметил политик.

Ранее Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за полное снятие запрета на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. Во время выступления на форуме «Шелковый путь» в Тбилиси политик заявил, что Баку сделал важный шаг.

До этого Алиев по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразил мнение, что открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года. По его словам, на территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены уже к середине следующего года.