В Киеве прозвучали новые взрывы

Новые взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал «Общественное». Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины подтверждает активацию системы оповещения в городе.

В местных пабликах сообщается о применении ракет и беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, зафиксировано три прямых попадания в районе ТЭЦ-6, а часть Киева осталась без света. Также поступила информация о прилете по подстанции 330 кВ в районе Красиловки. Возникший пожар до сих пор не могут потушить.

Ранее стало известно, что на территории Киевской области Украины прозвучали мощные взрывы. Власти объяснили происходящее активной работой систем ПВО. Администрация призвала местных жителей воздержаться от публикации фото и видео с места событий. В самой Киевской области, а также в шести других регионах была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно, что в Киеве произошел инцидент с общественным транспортом. По неизвестным на данный момент причинам в городе взорвался пассажирский автобус. Изначально сведения о взрыве появились в украинских Telegram-каналах, потом его подтвердили правоохранительные органы.