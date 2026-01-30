В российской спортшколе «запретили все» после жалоб многодетного отца В спортшколе Екатеринбурга отец добился ограничений всего после травли сына

В одной из спортивных школ Екатеринбурга многодетный отец добился ограничений в общении между родителями и тренерским составом в мессенджерах после травли сына, передает E1.RU. Это также привело к уменьшению количества доступных для детей возможностей после занятий.

Отец шестерых детей заметил признаки травли в сообщениях педагога и подал несколько исков в местные суды. В результате его действий, как сообщается, учащиеся были лишены возможности пользоваться автоматами с кислородными коктейлями и снеками после занятий спортом, а также под угрозой оказался запланированный выезд в летний спортивный лагерь.

Мужчина подал не менее 16 судебных исков, связанных со спортивной школой или ее руководством. Он также обращался в суд против адвоката, который представлял интересы школы, СМИ, освещавших этот конфликт, а также различных министерств и ведомств, отвечающих за контроль над учреждением.

Родители других детей из спортшколы начали собирать подписи, чтобы защитить себя и своих детей от влияния мужчины. Он также собирается подать иски и против них.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что в российских школах могут ввести оценки за поведение для защиты учителей от недопустимых действий учеников на уроках. Он подчеркнул, что нападения подростков на педагогов представляют угрозу для общества.