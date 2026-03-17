17 марта 2026 в 09:26

Подростки взорвались на дне рождения одноклассника

На Филиппинах 11 школьников пострадали из-за взрыва газовой плитки в кафе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В кафе на Филиппинах пострадали 11 школьников, получив травмы и ожоги после того, как переносная газовая плитка для разогрева пищи взорвалась на столе, передает Mothership. Все подростки попали в больницу, а восьмерых из них до сих пор не выписали.

Несчастный случай произошел 12 марта в Дагупане. Группа школьников собралась в ресторане, чтобы отпраздновать день рождения одного из своих одноклассников. Все произошло во время исполнения поздравительной песни. Подростков охватило пламя, а помещение заполнилось густым едким дымом.

Двое человек получили серьезные травмы и нуждаются в срочной медицинской помощи. В полиции сообщили, что их жизни вне опасности.

Владельцы ресторана полностью покрыли расходы на лечение пострадавших школьников. В заведении подчеркнули, что газовое оборудование регулярно проходит техническое обслуживание и ранее подобных происшествий не происходило. Власти проводят расследование для установления причин взрыва.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 марта в еврейской школе в Амстердаме прогремел взрыв. Мэр Фемке Халсем отметил, что разрушения незначительны. Власти считают инцидент спланированной атакой против еврейской общины. Полиция анализирует видеозаписи с камер, разыскивая подозреваемого.

Филиппины
взрывы
школьники
травмы
ожоги
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

