01 мая 2026 в 00:18

На защиту границ России поставят лазерное оружие

Дроны-перехватчики и лазерное оружие вошли в дежурные силы по охране границы РФ

Дроны-перехватчики и лазерное оружие включили в дежурные силы по охране государственной границы России в воздушном пространстве, передало ТАСС постановление правительства страны. По документу, к дежурным силам относятся специальные средства для боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Среди них радиотехнические средства и комплексы автоматизации, которые необходимы для радиолокационной разведки и выдачи информации о воздушно-космической обстановке органам управления Воздушно-космических сил и других видов войск. Туда же в этот список попали зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, самолеты и вертолеты, корабли и катера, средства радиоэлектронной борьбы и специальное вооружение.

В перечень включены дроны-перехватчики, комплексы радиочастотного оружия и лазерные комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Кроме того, документом упоминаются унифицированные пусковые установки и органы управления, способные вести борьбу со средствами воздушно-космического нападения.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что в РФ создают новое оружие повышенного могущества. По его словам, эти системы, как боевой лазер «Пересвет» и ракетный комплекс «Орешник», уже являются примерами подобных разработок.

Россия
военнослужащие
оружие
границы
