19 апреля 2026 в 13:13

Британия «потеряла» десятки тысяч военнослужащих в запасе

Экс-генсек НАТО Робертсон: Британия потеряла данные тысяч резервистов

Джордж Робертсон, 2002 год
Контактные данные десятков тысяч военнослужащих, которых могут призвать в случае конфликта, утрачены Министерством обороны Великобритании, сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. Как передает The Guardian, в военном ведомстве заявили в ответ на эту информацию, что продолжают обновлять базы данных и поддерживать взаимодействие с сообществом стратегического резерва.

Министерство обороны в настоящее время не знает даже, где находится большинство из них. Поэтому нам нужно, по сути, собрать тех, кто доступен, годен по состоянию здоровья и готов это делать, — указал Робертсон.

Согласно действующим нормам, все бывшие британские офицеры, как служившие на постоянной основе, так и состоящие в резерве, принимают на себя пожизненное обязательство быть призванными на службу. Министерство обороны поддерживает связь с экс-военнослужащими в течение первых шести лет после их увольнения, направляя ежегодные письма с просьбой актуализировать личные данные.

Ранее источники в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что правительство поручило военному командованию сократить расходы на сумму более $4,7 млрд (356 млрд рублей) в связи с бюджетным дефицитом. По данным собеседников, руководство вооруженных сил обязали изыскать 3,5 млрд фунтов стерлингов (357 млрд рублей) уже в текущем году за счет внутренней оптимизации.

