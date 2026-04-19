19 апреля 2026 в 14:39

«Когда надо — в кусты»: Коц о позорном бегстве полицейских в Киеве

Коц: полицейские на Украине избегают своих прямых обязанностей по защите граждан

Украинские правоохранители проявляют «героизм» лишь в ситуациях, связанных с принудительной мобилизацией, а когда необходимо выполнять свои прямые обязанности и защищать граждан, они предпочитают «прятаться в кусты», заявил в мессенджере MAX военкор Александр Коц. Так он прокомментировал инцидент со стрельбой на Голосеевском проспекте в Киеве.

Это при «бусификации» (сленговое название принудительной мобилизации. — NEWS.ru) они — герои. А когда надо делать свою работу — в кусты. Не сбежали, а перегруппировались на заранее подготовленные позиции, — отметил Коц.

Ранее сообщалось, что двое украинских полицейских скрылись с места перестрелки, бросив без защиты местных жителей, в том числе ребенка. Мужчиной, устроившим стрельбу, оказался 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад.

Отмечается, что Васильченков, застреливший шестерых человек, был бывшим военным пенсионером. По данным источника, мужчина судился с Пенсионным фондом Украины о доплате к военной пенсии. В итоге ему выплатили около 2 тыс. гривен (3,4 тыс. рублей).

Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

