«Когда надо — в кусты»: Коц о позорном бегстве полицейских в Киеве Коц: полицейские на Украине избегают своих прямых обязанностей по защите граждан

Украинские правоохранители проявляют «героизм» лишь в ситуациях, связанных с принудительной мобилизацией, а когда необходимо выполнять свои прямые обязанности и защищать граждан, они предпочитают «прятаться в кусты», заявил в мессенджере MAX военкор Александр Коц. Так он прокомментировал инцидент со стрельбой на Голосеевском проспекте в Киеве.

Это при «бусификации» (сленговое название принудительной мобилизации. — NEWS.ru) они — герои. А когда надо делать свою работу — в кусты. Не сбежали, а перегруппировались на заранее подготовленные позиции, — отметил Коц.

Ранее сообщалось, что двое украинских полицейских скрылись с места перестрелки, бросив без защиты местных жителей, в том числе ребенка. Мужчиной, устроившим стрельбу, оказался 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад.

Отмечается, что Васильченков, застреливший шестерых человек, был бывшим военным пенсионером. По данным источника, мужчина судился с Пенсионным фондом Украины о доплате к военной пенсии. В итоге ему выплатили около 2 тыс. гривен (3,4 тыс. рублей).