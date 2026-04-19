Раскрыты подробности биографии стрелка из Киева

Застреливший шестерых человек в Киеве 57-летний Дмитрий Васильченко был бывшим военным пенсионером, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, мужчина судился с Пенсионным фондом Украины о доплате к военной пенсии. Ему выплатили около 2 тыс. гривен (3,4 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Васильченко недавно призвали в Вооруженные силы Украины. Сбежав из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000, он начал стрелять по людям на улице, ранил ребенка, а затем взял заложников в ближайшем магазине. Прибывшая на место полиция попыталась заставить мужчину освободить людей, но позже спецназ принял решение о штурме. По данным украинских СМИ, перед этим мужчина также поджег собственную квартиру в том же районе.

Злоумышленника ликвидировали во время задержания. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что число жертв стрельбы составило шесть человек. Еще 14 получили ранения.