19 апреля 2026 в 14:05

Раскрыты подробности биографии стрелка из Киева

«Страна.ua»: застреливший людей в Киеве отсудил у пенсионного фонда 3400 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Застреливший шестерых человек в Киеве 57-летний Дмитрий Васильченко был бывшим военным пенсионером, сообщило украинское издание «Страна.ua». По его информации, мужчина судился с Пенсионным фондом Украины о доплате к военной пенсии. Ему выплатили около 2 тыс. гривен (3,4 тыс. рублей).

Известно, что он судился с Пенсионным фондом Украины и добился доплаты около 2 тыс. гривен. Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал украинскую военную пенсию, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Васильченко недавно призвали в Вооруженные силы Украины. Сбежав из воинской части с карабином Kel-Tec SUB2000, он начал стрелять по людям на улице, ранил ребенка, а затем взял заложников в ближайшем магазине. Прибывшая на место полиция попыталась заставить мужчину освободить людей, но позже спецназ принял решение о штурме. По данным украинских СМИ, перед этим мужчина также поджег собственную квартиру в том же районе.

Злоумышленника ликвидировали во время задержания. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что число жертв стрельбы составило шесть человек. Еще 14 получили ранения.

Европа
Украина
стрелки
стрельба
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

