15 апреля 2026 в 11:19

В Британии раскрыли, как дефицит бюджета сказался на армии

Sky News: британским военным велели сэкономить $4,7 млрд из-за дефицита бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Великобритании поручило командованию вооруженных сил сократить расходы на более чем $4,7 млрд (356 млрд рублей) из-за дефицита бюджета, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в министерстве обороны. По данным собеседников, военных начальников попросили найти 3,5 млрд фунтов стерлингов (357 млрд рублей) за счет оптимизации уже в этом году.

Источник телеканала уточнил, что армейские руководители и другие высокопоставленные чиновники встретятся на этой неделе для обсуждения финансовых проблем. Дефицит бюджета, по словам второго источника, вызван нехваткой средств даже для текущих программ, не говоря уже о задачах из крупного оборонного обзора, опубликованного в июне.

Отмечается, что требование оптимизировать расходы отличается от прямого урезания бюджета. Ранее чиновников уже просили находить способы удешевления армии, после чего они составляли списки мер экономии для обсуждения с казначейством.

Представители МО заявили телеканалу, что оборонный бюджет Британии растет до рекордных уровней, а правительство обеспечило его крупнейшее увеличение со времен холодной войны. План оборонных инвестиций, который должен был выйти осенью 2025 года, до сих пор не опубликован из-за дыры в бюджете в 28 млрд фунтов. Ожидается, что десятилетний документ распределит порядка 300 млрд фунтов в ВПК страны.

Ранее Великобритания приостановила процесс передачи архипелага Чагос Маврикию. По данным журналистов, это произошло на фоне критики инициативы Лондона со стороны президента США Дональда Трампа.

Европа
Великобритания
дефицит бюджета
военные
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованных шинах летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Студента из Удмуртии подозревают в совершении госизмены
Генпрокуратура предложила новые правила выплат для получивших гражданство
«Лазейка размером с Германию»: Трампу дали один совет по блокаде Ирана
Ветеринар рассказал, зачем обрабатывать от клещей домашних животных
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

