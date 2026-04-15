В Британии раскрыли, как дефицит бюджета сказался на армии

Правительство Великобритании поручило командованию вооруженных сил сократить расходы на более чем $4,7 млрд (356 млрд рублей) из-за дефицита бюджета, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в министерстве обороны. По данным собеседников, военных начальников попросили найти 3,5 млрд фунтов стерлингов (357 млрд рублей) за счет оптимизации уже в этом году.

Источник телеканала уточнил, что армейские руководители и другие высокопоставленные чиновники встретятся на этой неделе для обсуждения финансовых проблем. Дефицит бюджета, по словам второго источника, вызван нехваткой средств даже для текущих программ, не говоря уже о задачах из крупного оборонного обзора, опубликованного в июне.

Отмечается, что требование оптимизировать расходы отличается от прямого урезания бюджета. Ранее чиновников уже просили находить способы удешевления армии, после чего они составляли списки мер экономии для обсуждения с казначейством.

Представители МО заявили телеканалу, что оборонный бюджет Британии растет до рекордных уровней, а правительство обеспечило его крупнейшее увеличение со времен холодной войны. План оборонных инвестиций, который должен был выйти осенью 2025 года, до сих пор не опубликован из-за дыры в бюджете в 28 млрд фунтов. Ожидается, что десятилетний документ распределит порядка 300 млрд фунтов в ВПК страны.

Ранее Великобритания приостановила процесс передачи архипелага Чагос Маврикию. По данным журналистов, это произошло на фоне критики инициативы Лондона со стороны президента США Дональда Трампа.