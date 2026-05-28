Шойгу раскрыл, почему буксуют переговоры России и США по Украине Шойгу: переговоры РФ и США по Украине замедлились из-за эскалации от Киева

Российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине замедлились из-за отсутствия у Киева политической воли к миру, отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время I Международного форума по безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, украинская сторона постоянно стремится к эскалации конфликта.

Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации, — сказал Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европейского союза имитируют желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивают Киев сражаться дальше. При этом политические лидеры ведущих европейских государств все чаще высказываются о необходимости возобновления контактов с Москвой.

До этого сообщалось, что Европа всерьез задумалась о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и переговорах с Россией.