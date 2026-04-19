Раскрыты подробности личной жизни зарезавших друг друга актера и его жены Зарезавшие друг друга актер и жена публично признавались в любви до трагедии

Актер и его супруга, зарезавшие друг друга в подмосковных Мытищах, в своих соцсетях признавались в любви незадолго до трагедии. Артист называл жену невероятной женщиной, которая делает его жизнь прекрасной.

Все, что происходит со мной, — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная, и делает мою жизнь невероятно прекрасной, — написал актер.

Супруга артиста рассказывала о совместном отдыхе. Погибшая заявляла, что они счастливы.

Ранее в подмосковном городе Мытищи семейная ссора закончилась гибелью супругов — актера и его жены, нанесших друг другу смертельные удары ножами. По данным источника, поводом для конфликта стало желание женщины подать на развод. Инцидент случился ночью в квартире: после словесной перепалки оба взялись за кухонные ножи. По сведениям Telegram-канала Mash, речь идет об актере Владиславе Бенграфе и его жене Евгении.

Позже пресс-служба ГСУ СК России по Московской области опубликовала видеозапись из квартиры в Мытищах, где произошло двойное убийство супругов. Согласно материалам следствия, в ночь на 19 апреля жильцы соседних квартир слышали крики, доносившиеся из помещения на улице Воровского.