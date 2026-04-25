25 апреля 2026 в 18:22

Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом

Уголовное дело возбудили после нападения на журналиста во время видеосъемки в подмосковной деревне Беляниново городского округа Мытищи, заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 144 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 апреля журналист одного из сетевых изданий осуществлял видеосъемку земельного участка в Беляниново. Через некоторое время к нему подошел мужчина, насильно отобрал телефон и удалил видеозаписи репортажа. С подозреваемым работают следователи, проводится допрос.

Новость дополняется…

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

