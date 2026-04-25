Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом

Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом СК России завел уголовное дело после нападения на сотрудника прессы в Мытищах

Уголовное дело возбудили после нападения на журналиста во время видеосъемки в подмосковной деревне Беляниново городского округа Мытищи, заявили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 144 УК РФ), — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 апреля журналист одного из сетевых изданий осуществлял видеосъемку земельного участка в Беляниново. Через некоторое время к нему подошел мужчина, насильно отобрал телефон и удалил видеозаписи репортажа. С подозреваемым работают следователи, проводится допрос.

