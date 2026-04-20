Доигрались. Актер театра в Мытищах и его жена убили друг друга: причины

19 апреля в квартире в подмосковных Мытищах нашли тела актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа и его жены Евгении. Предварительно, супруги зарезали друг друга после ссоры. Что известно о трагедии — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти актера Бенграфа и его жены

По данным управления Следственного комитета по Московской области, в ночь на 19 апреля между Владиславом Бенграфом и его супругой Евгенией произошел конфликт. Отмечается, что квартира пары расположена на 16 этаже. Спасателям пришлось вскрывать дверь, после чего они увидели два тела с колото-резаными ранами шеи и груди. По факту гибели молодых людей возбуждено два уголовных дела об убийстве.

На месте происшествия следователи обнаружили ножи. Назначены судебные экспертизы, а также допрошены свидетели. По информации СМИ, Владислав Бенграф и его жена поссорились из-за того, что девушка хотела подать на развод.

«Конфликт произошел в квартире около часа ночи: сначала обменивались репликами, затем взялись за кухонные ножи. 28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в шею и грудь, сам получил удар в шею», — указали журналисты.

На кадрах, опубликованных СК, видно, что супруги проживали в небольшой студии. В момент съемки в ней можно наблюдать беспорядок: на кровати и столе разбросаны вещи.

Фото: t.me/gsuskmosobl*

Что происходило в семье супругов перед трагедией

Супруги вместе работали в театре «ФЭСТ» в Мытищах. Владислав Бенграф служил актером, Евгения занимала должность заведующей гримерным цехом. СМИ со ссылкой на слова близких к паре людей сообщают, что молодые люди часто конфликтовали и разъезжались.

«Инициатором конфликтов обычно выступал Владислав. У него случались сложные периоды в жизни, он не успевал „выходить из роли“, искал поддержки, а натыкался будто бы лишь на упреки. Супруги часто разъезжались, однако Евгения неизменно его прощала, и они снова находили компромисс», — сообщил источник.

По информации журналистов, Владислав в последнее время жил у тещи. СМИ указывают, что у него не складывались отношения с собственной матерью. Накануне трагедии Евгения уехала к подруге на гендер-пати, а ее супруг отправился в театр, чтобы узнать о новом спектакле, в котором должен был играть.

«Последнее, что он сказал женщине, мол, его не надо ждать, вернется очень поздно. Бенграф направился домой к супруге в Мытищи, где пара поскандалила», — уточнили авторы публикации.

При этом в соцсетях супруги признавались друг другу в любви незадолго до трагедии. Артист называл жену невероятной женщиной.

«Все, что происходит со мной, — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная и делает мою жизнь невероятно прекрасной», — писал актер.

Владислав Бенграф и его жена Евгения Фото: Социальные сети

Что известно о погибших сотрудниках театра «ФЭСТ»

Настоящая фамилия Владислава Бенграфа — Владимиров. В 2021 году он окончил ВГИК им. С. А. Герасимова. Актер играл в театрах МДНТ И «ФЭСТ», а также снимался в сериалах «След», «Детективы» и «Гадалка», короткометражных фильмах, занимался озвучкой.

«Трудолюбив, дотошен до мелочей в работе над ролью, находя в персонаже его особенность и индивидуальность. Обладаю хорошей пластикой тела и гибкостью. Нравится работать в характерных, комедийных и трагикомедийных ролях. Хочется сниматься в исторических проектах, приключенческих фильмах и психологических триллерах. В каждой работе мне нравится учиться новым навыкам, тем самым расширяя свои возможности и улучшая качество своего мастерства», — писал актер в своем портфолио.

На странице у Евгении много фото с профессиональных фотосессий, где она предстает в разных локациях, образах, с животными, возлюбленным, а также демонстрирует свои работы. На последней съемке, сделанной зимой, видно, что с супругами проживали два кота.

Знакомая Евгении Марина в беседе с NEWS.ru рассказала, что познакомилась с девушкой, когда обеим было по 11–12 лет, и с тех пор они поддерживали хорошие отношения.

«Это миролюбивый, радостный, душевный, самый искренний и энергичный человек. Я бы никогда не подумала, что с ней может такое произойти. Мы с ней не общались прямо близко, но иногда могли списаться или пересечься. На мужа она не жаловались, да и по фотографиям у них было все хорошо», — рассказала девушка.

Владислав Бенграф Фото: Социальные сети

Актриса театра «ФЭСТ» Алина Тетиевская призналась NEWS.ru, что произошедшее стало очень большой трагедией для театра. «Сейчас мы стараемся ее пережить и осознать. Поэтому я бы хотела воздержаться от комментариев», — сказала она.

Хореограф Ольга Насырова в беседе с NEWS.ru отметила, что ей до сих пор сложно осознать произошедшую трагедию.

«Я приглашенный хореограф и довольно редко появляюсь в театре, хотя все мы [сотрудники театра] очень дружны. Женю я помню, у нас были просто рабочие отношения, и мы очень мало пересекались. Я ее помню как добрую, светлую, очень ответственную девушку. А с Владом мы работали осенью при создании спектакля „Сказка о военной тайне“, тоже только познакомились, и было всего несколько репетиций, но у меня сложилось впечатление о нем как о светлом, позитивном, очень ответственном и талантливом артисте в первую очередь. И, конечно, страшно поверить, что такое могло произойти», — призналась хореограф.

Читайте также:

Дело о доведении Евгения Кунгурова до самоубийства: фигуранты, что известно

Депрессия, тайный отъезд на фронт или любовница: куда пропал Герой России

Мать 4 часа реанимировала мертвую дочь: история убийства Елены Шуровой