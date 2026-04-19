Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 18:03

Актер Бенграф и его жена зарезали друг друга: что известно, причины ссоры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковных Мытищах были обнаружены тела актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа и его супруги Евгении. Какие известны подробности?

Что известно о смерти актера Бенграфа и его жены

По данным управления Следственного комитета по Московской области, в ночь на 19 апреля между супругами произошел конфликт.

«По приезде сотрудников оперативно-следственной группы дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже, оказалась заперта изнутри. После ее вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди. Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в ведомстве.

Следователи на месте происшествия обнаружили ножи, назначили судебные экспертизы, а также допросили свидетелей.

По данным Telegram-канала Mash, Владислав Бенграф и его жена Евгения поссорились из-за того, что женщина хотела подать на развод. В ходе конфликта, как уточняет источник, супруги зарезали друг друга.

«Конфликт произошел в квартире около часа ночи: сначала обменивались репликами, затем взялись за кухонные ножи. 28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в шею и грудь, сам получил удар в шею», — пишет Mash.

Фото: t.me/gsuskmosobl*

Супруги вместе работали в театре в Мытищах. Бенграф служил актером, девушка занимала должность заведующей гримерным цехом.

Telegram-канал Baza со ссылкой на слова близких к паре людей сообщает, что супруги часто конфликтовали и разъезжались.

«Инициатором конфликтов обычно выступал Владислав. У него случались сложные периоды в жизни, он не успевал „выходить из роли“, искал поддержки, а натыкался будто бы лишь на упреки. Супруги часто разъезжались, однако Евгения неизменно его прощала, и они снова находили компромисс», — пишет источник.

В соцсетях супруги признавались друг другу в любви незадолго до трагедии. Артист называл жену невероятной женщиной.

«Все, что происходит со мной, — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная и делает мою жизнь невероятно прекрасной», — писал актер.

При этом Бенграф в последнее время жил у тещи, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Евгения последние несколько месяцев терпела нервное поведение Владислава: актер то ругался с ней и ныл, то умолял о прощении. Девушка, по словам ее знакомых, устала от этого и выгнала мужа. Владислав уехал жить к теще, потому что со своей мамой отношения были не очень. Накануне вечером Евгения уехала на гендер-пати к подружке, Владислав также ушел из дома тещи — поехал в театр узнать о новом спектакле, где для него была роль, а потом встретиться с друзьями. Последнее, что он сказал женщине, что его не надо ждать, что вернется очень поздно. Бенграф направился домой к супруге в Мытищи, где пара поскандалила», — уточнили авторы канала.

Читайте также:

Ребенок, злость на Пугачеву, гонорары за ТВ-шоу: как живет Прохор Шаляпин

Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3, выпуск 3: испытания, кто прошел в финал

Погода в Москве в понедельник, 20 апреля: ждать ли снега и заморозков

Общество
убийства
актеры
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.