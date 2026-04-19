Актер Бенграф и его жена зарезали друг друга: что известно, причины ссоры

В подмосковных Мытищах были обнаружены тела актера театра «ФЭСТ» Владислава Бенграфа и его супруги Евгении. Какие известны подробности?

Что известно о смерти актера Бенграфа и его жены

По данным управления Следственного комитета по Московской области, в ночь на 19 апреля между супругами произошел конфликт.

«По приезде сотрудников оперативно-следственной группы дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже, оказалась заперта изнутри. После ее вскрытия сотрудниками МЧС в помещении обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди. Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в ведомстве.

Следователи на месте происшествия обнаружили ножи, назначили судебные экспертизы, а также допросили свидетелей.

По данным Telegram-канала Mash, Владислав Бенграф и его жена Евгения поссорились из-за того, что женщина хотела подать на развод. В ходе конфликта, как уточняет источник, супруги зарезали друг друга.

«Конфликт произошел в квартире около часа ночи: сначала обменивались репликами, затем взялись за кухонные ножи. 28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в шею и грудь, сам получил удар в шею», — пишет Mash.

Фото: t.me/gsuskmosobl*

Супруги вместе работали в театре в Мытищах. Бенграф служил актером, девушка занимала должность заведующей гримерным цехом.

Telegram-канал Baza со ссылкой на слова близких к паре людей сообщает, что супруги часто конфликтовали и разъезжались.

«Инициатором конфликтов обычно выступал Владислав. У него случались сложные периоды в жизни, он не успевал „выходить из роли“, искал поддержки, а натыкался будто бы лишь на упреки. Супруги часто разъезжались, однако Евгения неизменно его прощала, и они снова находили компромисс», — пишет источник.

В соцсетях супруги признавались друг другу в любви незадолго до трагедии. Артист называл жену невероятной женщиной.

«Все, что происходит со мной, — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная и делает мою жизнь невероятно прекрасной», — писал актер.

При этом Бенграф в последнее время жил у тещи, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Евгения последние несколько месяцев терпела нервное поведение Владислава: актер то ругался с ней и ныл, то умолял о прощении. Девушка, по словам ее знакомых, устала от этого и выгнала мужа. Владислав уехал жить к теще, потому что со своей мамой отношения были не очень. Накануне вечером Евгения уехала на гендер-пати к подружке, Владислав также ушел из дома тещи — поехал в театр узнать о новом спектакле, где для него была роль, а потом встретиться с друзьями. Последнее, что он сказал женщине, что его не надо ждать, что вернется очень поздно. Бенграф направился домой к супруге в Мытищи, где пара поскандалила», — уточнили авторы канала.

Читайте также:

Ребенок, злость на Пугачеву, гонорары за ТВ-шоу: как живет Прохор Шаляпин

Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3, выпуск 3: испытания, кто прошел в финал

Погода в Москве в понедельник, 20 апреля: ждать ли снега и заморозков