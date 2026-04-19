Шоу «Суперниндзя. Дети», сезон 3, выпуск 3: испытания, кто прошел в финал

Сегодня, 19 апреля, на телеканале СТС вышел третий выпуск нового сезона шоу «Суперниндзя. Дети». Какие испытания подготовили для участников, кто прошел в финал?

Кто участвует в третьем сезоне шоу «Суперниндзя. Дети»

Третий сезон шоу «Суперниндзя. Дети» стартовал на СТС 5 апреля. В проект были отобраны 180 юных атлетов из России, Белоруссии, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Среди них присутствуют победители прошлых сезонов и новички.

Чтобы сразиться за главный приз в 6 млн рублей и звание суперниндзя детям в каждом выпуске нужно проходить полосу препятствий на 86-метровой трассе в Минеральных Водах. Призовой фонд разделит тройка победителей в трех возрастных категориях: 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет.

Ведущие шоу «Суперниндзя. Дети» — Роман Постовалов, Валерия Дергилева и Василий Артемьев. Главный судья проекта — Стас Кокорин.

Что было в 1-м и 2-м выпуске третьего сезона шоу «Суперниндзя. Дети»

В первом выпуске третьего сезона шоу «Суперниндзя. Дети» показали две категории участников: среднюю (11–12 лет) и старшую (13–14 лет). От каждой группы на отборочном туре выступало по 12 человек.

Участникам средней группы в борьбе за первенство нужно было пробежать по колесам на «светящейся тропе», удержаться на вращающемся бревне, пройти по шатающимся камням, забежать на движущуюся в обратном направлении горку и пройти испытание «Парящая стена» — запрыгнуть на тарзанку, пройтись по наклоненной стене, в полете взять кольцо, а затем удачно приземлиться на берег.

Участники старшей группы проходили аналогичные испытания, однако трассы были усложнены более крутыми подъемами и увеличенными расстояниями между объектами.

По итогам первого выпуска в финал прошли Семен К., Филипп М., Олег П. и Сергей М.

Во втором выпуске 12 апреля участники шоу во время испытаний проходили «Турбоход», «Скоростные шестеренки», «Дрожащие камни», «Гигантские катушки» и «Парящую стену». По итогам выступлений в финал прошли Максим В., Лев Т., Виктория У., Федор М.

Что было в 3-м выпуске шоу «Суперниндзя. Дети» 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, на СТС вышел третий выпуск шоу «Суперниндзя. Дети». Участникам, как и в предыдущих выпусках, предстояло пройти испытание «Светящаяся тропа», после которой они оказывались около «Гигантской катушки», ее нужно было крепко обхватить и скатиться на платформу.

Далее нужно было выбрать: пройти «Трубоход» — препятствие на силу хвата — или испытание на баланс «Дрожащие камни». Следующий этап — «Скоростные шестеренки»: за восемь секунд атлетам нужно было пройти полосу препятствий и схватить светящееся кольцо. Затем они проходили «Парящую стену» и «Противоход».

В борьбе за финал участникам нужно было взобраться на отвесную стену, пройти «Небесный рукоход», затем раскачать раскладушку своим телом, чтобы вставить ее в замок, долететь до подвесного руля, спуститься по пожарному спуску, на канате спрыгнуть на берег и взять кольцо.

По итогам третьего выпуска 19 апреля в финал прошли Ева Ф., Михаил Б., Вероника Б., Илья К.

Читайте также:

Погода в Москве в понедельник, 20 апреля: ждать ли снега и заморозков

Развод Бондарчука и Андреевой: подробности, что случилось, раздел имущества

Уход фигуристов, фермерство, вражда с Ягудиным: как живет Евгений Плющенко