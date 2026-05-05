«Надеюсь, она рухнет»: Трамп раскрыл планы на Иран

Вашингтон рассчитывает, что финансовая система Тегерана рухнет, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, трансляция которой велась на YouTube. Власти, по его словам, запустили программу против Ирана под названием «Экономическая ярость».

Мы добиваемся ее краха. Надеюсь, она (финансовая система Ирана. — NEWS.ru) рухнет, — отметил Трамп.

Ранее президент США заявил, что конфликт страны с Ираном может продлиться еще две-три недели, но основные цели кампании уже достигнуты. По его оценке, дальнейшее развитие событий приведет либо к заключению соглашения, либо к военному завершению противостояния. Политик отметил, что достигнутые результаты позволяют говорить о фактическом преимуществе США.

Также Трамп сообщил, что Иран либо согласится на правильную сделку с США, либо потерпит поражение. По его мнению, Вашингтон может «очень легко» одержать военную победу над Тегераном. Американский лидер также добавил, что на поле боя США уже победили Иран. Он утверждает, что из 159 кораблей, которыми располагал Тегеран, ни одного не осталось на плаву.