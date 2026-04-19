Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 11:18

Супруги зарезали друг друга после разговора о разводе

Театральный актер и его супруга зарезали друг друга в ходе ссоры в Мытищах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковных Мытищах в результате бытового конфликта актер театра «ФЭСТ» и его жена нанесли друг другу смертельные ножевые ранения, пишет Telegram-канал Mash. Причиной ссоры, как сообщает источник, стало намерение девушки подать на развод.

Конфликт произошел в квартире в ночное время. Сначала между супругами произошел словесный спор, после чего они взяли кухонные ножи. По информации канала, 28-летний актер нанес 23-летней супруге ранения в область шеи и груди, а сам получил удар ножом в шею.

Дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам МЧС, после чего прибывшие медики зафиксировали смерть обоих супругов. Следственный комитет по Московской области возбудил два уголовных дела по статье «убийство». Следователи-криминалисты изъяли ножи и провели осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина пришел поздравить свою девушку с днем рождения, но в итоге ранил возлюбленную ножом. По информации источников, после нападения он якобы стал ждать, пока та умрет от кровопотери, а чтобы замести следы, попытался инсценировать ее суицид и написал предсмертную записку.

Регионы
Подмосковье
Мытищи
ножи
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.