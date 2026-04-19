Супруги зарезали друг друга после разговора о разводе Театральный актер и его супруга зарезали друг друга в ходе ссоры в Мытищах

В подмосковных Мытищах в результате бытового конфликта актер театра «ФЭСТ» и его жена нанесли друг другу смертельные ножевые ранения, пишет Telegram-канал Mash. Причиной ссоры, как сообщает источник, стало намерение девушки подать на развод.

Конфликт произошел в квартире в ночное время. Сначала между супругами произошел словесный спор, после чего они взяли кухонные ножи. По информации канала, 28-летний актер нанес 23-летней супруге ранения в область шеи и груди, а сам получил удар ножом в шею.

Дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам МЧС, после чего прибывшие медики зафиксировали смерть обоих супругов. Следственный комитет по Московской области возбудил два уголовных дела по статье «убийство». Следователи-криминалисты изъяли ножи и провели осмотр места происшествия.

