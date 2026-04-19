19 апреля 2026 в 12:52

Появились кадры из квартиры, где актер и его жена зарезали друг друга

СК показал кадры из квартиры в Мытищах, где актер и его жена зарезали друг друга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кадры из квартиры в Мытищах, где супруги зарезали друг друга, опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. По версии следствия, в ночь на 19 апреля из квартиры на улице Воровского доносились крики, которые услышали соседи.

Дверь квартиры, расположенной на 16-м этаже, оказалась заперта изнутри. После ее вскрытия сотрудниками МЧС в помещении были обнаружены тела супругов с колото-резаными ранами шеи и груди, — отметили в СКР.

Ранее сообщалось, что сначала между супругами произошел словесный спор, после чего они взялись за кухонные ножи. По сведениям Mash, речь идет об актере Владиславе Бенграфе и его жене Евгении. 28-летний актер нанес 23-летней жене ранения в область шеи и груди, а сам получил удар ножом в шею. Предполагается, что причиной ссоры стало намерение девушки подать на развод. Возбуждено два уголовных дела по статье об убийстве.

До этого суд в Люберцах санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в жестоком нападении на новых владельцев его бывшей квартиры. Трагедия разыгралась из-за долгов по кредиту, который мужчина взял под залог своей недвижимости.

