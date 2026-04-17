Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 17:15

Жителя Люберец арестовали за убийство новой владелицы его квартиры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Люберцах санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в жестоком нападении на новых владельцев его бывшей квартиры, сообщили агентству РИА Новости в подмосковном главке СК России. Фигуранту уже предъявлены официальные обвинения.

Жителю Люберец предъявлено обвинение в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30 часть 2 статьи 105 УК РФ), — уточнили в ведомстве.

Трагедия разыгралась из-за долгов по кредиту, который мужчина ранее взял под залог своей недвижимости. Из-за непогашенной задолженности банк изъял и продал квартиру другим людям. Когда новые собственники пришли обсудить вопрос выселения, бывший владелец схватился за нож и нанес гостям множественные ранения.

В результате нападения женщина скончалась на месте, а пришедшему с ней мужчине удалось выжить. В прокуратуре подтвердили, что в качестве меры пресечения выбрано содержание в СИЗО. Злоумышленник будет находиться под стражей как минимум до 16 июня на период проведения следственных действий.

Ранее появилась информация, что юрист-очевидец, который пытался защитить женщину от нападения в Люберцах, попал в реанимацию. По информации источника, они пострадали от незнакомца с ножом.

Регионы
Подмосковье
Люберцы
квартиры
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК возбудил уголовное дело по факту смерти артиста Кунгурова
Илья Ковальчук возглавит китайский хоккейный клуб «Шанхайские Драконы»
Прибывшие в Россию 26 квадрокоптеров передали государству
В Совбезе РФ ответили представителю ЕК, не заметившей падения дронов ВСУ
Журналист Санчес рассказал об отсутствии цензуры в интервью с Лукашенко
Маршрутка с пассажирами влетела в учебную машину в Крыму
Экс-нардеп раскрыл план Украины по привлечению африканских мигрантов
Производители шоколада ищут замену какао, подорожавшего до $3 тыс. за тонну
Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США
Трамп предложил разделить сторонников MAGA на хороших и плохих
Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе
Политолог назвал истинную причину открытия Ормузского пролива
Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ
ФНС опровергла слухи, что под контроль переводов попадут 10 млн граждан
Трамп сказал НАТО не лезть в урегулирование по Ормузскому проливу
«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю
Главный тренер «Балтики» ответил, поедет ли на матч РПЛ в Краснодар
«На столе 20-й пакет санкций»: Фицо поставил жесткий ультиматум ЕС
Юрист ответил, можно ли ввести обязательные ДНК-тесты в роддомах
«Решение уже принято»: когда Россия нанесет удар по заводам ВСУ в Европе?
Дальше
Самое популярное
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.