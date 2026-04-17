Жителя Люберец арестовали за убийство новой владелицы его квартиры

Суд в Люберцах санкционировал арест местного жителя, обвиняемого в жестоком нападении на новых владельцев его бывшей квартиры, сообщили агентству РИА Новости в подмосковном главке СК России. Фигуранту уже предъявлены официальные обвинения.

Жителю Люберец предъявлено обвинение в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины (часть 1 статьи 105 УК РФ, часть 3 статьи 30 часть 2 статьи 105 УК РФ), — уточнили в ведомстве.

Трагедия разыгралась из-за долгов по кредиту, который мужчина ранее взял под залог своей недвижимости. Из-за непогашенной задолженности банк изъял и продал квартиру другим людям. Когда новые собственники пришли обсудить вопрос выселения, бывший владелец схватился за нож и нанес гостям множественные ранения.

В результате нападения женщина скончалась на месте, а пришедшему с ней мужчине удалось выжить. В прокуратуре подтвердили, что в качестве меры пресечения выбрано содержание в СИЗО. Злоумышленник будет находиться под стражей как минимум до 16 июня на период проведения следственных действий.

Ранее появилась информация, что юрист-очевидец, который пытался защитить женщину от нападения в Люберцах, попал в реанимацию. По информации источника, они пострадали от незнакомца с ножом.