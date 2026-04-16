16 апреля 2026 в 20:54

Юрист попал в реанимацию после попыток защитить женщину в Люберцах

Пытавшийся защитить женщину в Люберцах юрист попал в реанимацию

Юрист-очевидец, который пытался защитить женщину от нападения в Люберцах, попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, они пострадали от незнакомца с ножом.

Изначально конфликт вспыхнул в одной из квартир — собственник напал на новых хозяев. Тогда последние сбежали в магазин. Mash сообщил, что нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что в Люберцах неизвестный напал на местных жителей в супермаркете. В результате погибла женщина, еще один человек пострадал.

До этого суд заключил под стражу 19-летнего соучастника разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве. По предварительным сведениям, он выполнял роль курьера. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину. Следователи считают, что тот отдал часть украденного имущества другим соучастникам преступления.

Кроме того, правоохранительные органы задержали второго соучастника футболиста Даниила Секача, обвиняемого в жестоком убийстве московской бизнесвумен. По версии следствия, задержанный забрал у 22-летней девушки пакет с похищенными деньгами и драгоценностями, которые спортсмен вынес из квартиры жертвы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Трамп раскрыл, какой конфликт сейчас в приоритете у США
Раскрыты новые детали о погибшем в Оренбуржье полицейском
В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ
Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»
«Хрюк на елке»: МИД объяснил, почему ЕС не зовут на переговоры по Украине
Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи
«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей
Вакцина от рака в России: цена, кого будут лечить, как получить бесплатно
Меган Маркл заподозрили в беременности
Юрист попал в реанимацию после попыток защитить женщину в Люберцах
«Адская арифметика»: в МИД рассказали, как Киев сорвал пасхальное перемирие
Трамп продлил на год введенный Байденом запрет, касающийся России
«Своих не бросаем»: Лепс направил помощь пострадавшим в Дагестане
Голы Овечкина, рекорды Капризова, снайпер Кучеров: как россияне рвут НХЛ
«Бьют через край»: Захарова указала на противоречия внутри НАТО
«Радиостанция Судного дня» передала два послания с разницей в полчаса
Убившего сына из охотничьего ружья в центре Москвы заключили под стражу
«Моя десятая»: Трамп записал в свой актив перемирие Израиля и Ливана
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

