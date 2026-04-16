Юрист попал в реанимацию после попыток защитить женщину в Люберцах

Юрист-очевидец, который пытался защитить женщину от нападения в Люберцах, попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, они пострадали от незнакомца с ножом.

Изначально конфликт вспыхнул в одной из квартир — собственник напал на новых хозяев. Тогда последние сбежали в магазин. Mash сообщил, что нападавшего задержали.

Ранее сообщалось, что в Люберцах неизвестный напал на местных жителей в супермаркете. В результате погибла женщина, еще один человек пострадал.

