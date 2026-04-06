В Москве арестовали курьера, участвовавшего в разбойном нападении СК: арестован 19-летний соучастник разбоя на Строгинском бульваре в Москве

Суд заключил под стражу 19-летнего соучастника разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве, который выполнял роль курьера, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину.

По ходатайству следователей столичного СК еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Правоохранители арестовали юношу в Санкт-Петербурге. Следователи считают, что по поручению организаторов тот отдал часть украденного из квартиры имущества другим соучастникам преступления. Встреча состоялась в одном из торговых центров Москвы.

Нападение на москвичку было совершено в ночь на 14 марта. Тело женщины с признаками насильственной смерти и вскрытый сейф нашли в квартире, где она жила. По подозрению в убийстве был задержан футболист Даниил Секач, он признал вину и заявил, что действовал под влиянием украинских мошенников.

Ранее стало известно — в момент совершения преступления Секач был уверен, что участвует в спецоперации. Спортсмена убедили в том, что это поможет ему избежать ответственности за якобы произошедшую по его вине утечку данных на Украину.