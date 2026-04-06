06 апреля 2026 в 16:21

В Москве арестовали курьера, участвовавшего в разбойном нападении

СК: арестован 19-летний соучастник разбоя на Строгинском бульваре в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Суд заключил под стражу 19-летнего соучастника разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве, который выполнял роль курьера, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. В ходе допроса обвиняемый частично признал вину.

По ходатайству следователей столичного СК еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Правоохранители арестовали юношу в Санкт-Петербурге. Следователи считают, что по поручению организаторов тот отдал часть украденного из квартиры имущества другим соучастникам преступления. Встреча состоялась в одном из торговых центров Москвы.

Нападение на москвичку было совершено в ночь на 14 марта. Тело женщины с признаками насильственной смерти и вскрытый сейф нашли в квартире, где она жила. По подозрению в убийстве был задержан футболист Даниил Секач, он признал вину и заявил, что действовал под влиянием украинских мошенников.

Ранее стало известно — в момент совершения преступления Секач был уверен, что участвует в спецоперации. Спортсмена убедили в том, что это поможет ему избежать ответственности за якобы произошедшую по его вине утечку данных на Украину.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли последствия атаки Киева на КТК
Тренер назвал спортсмена, олицетворяющего российский футбол
Раскрыты новые детали последствий атаки ВСУ на сухогруз в Азовском море
Риелтор рассказал, как изменились цены на аренду жилья в Москве
Врач дала советы, как перейти на ЗОЖ без стресса для организма
Подвиг американца в ДНР и щит из мертвеца: новости СВО к вечеру 6 апреля
Квартира в Турции, беременность, инсульт в 32 года: как живет Анна Бузова
Тель-Авив подвергся новому обстрелу из Ирана
«Совкомбанк про добро» открывает неделю поддержки людей с аутизмом
Мирные жители пострадали от атак беспилотников ВСУ в Белгородской области
Пономарев оценил выступления российского футболиста во Франции
Суд принял решение в отношении замглавы администрации Сочи
Врач объяснил, почему женщины лучше запоминают лица
Новый выпуск «Пусть говорят» посвятят скандалу вокруг особняка Распутиной
Зеленского сравнили с бешеной собакой после нападок на Орбана
Раскрыта причина катастрофического паводка в Дагестане
Иран обязал дружественные страны платить пошлину за проход через Ормуз
«Другого способа нет»: Царев ответил, как Украина ужесточит мобилизацию
Киев внес в черный список звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ»
Жителей дагестанского села начали эвакуировать из-за наводнения
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
