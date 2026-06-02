Врач рассказала о частых изменениях в желчном пузыре после 50 лет

После 50 лет у людей нередко возникают спайки в различных отделах желчного пузыря — как правило, они связаны с ранее перенесенными микровоспалениями, заявила в беседе с LIFE.ru врач Айна Кузумова. Другим неопасным возрастным изменением она назвала птоз. Это состояние, при котором этот орган немного опущен наряду с другими.

У людей старше 50 лет при проведении ультразвукового исследования желчный пузырь часто определяется более вытянутым и объемным — более 60 мл вместо 30–50 мл в молодости. С возрастом происходит снижение тонуса гладкой мускулатуры стенки. Желчный пузырь расслабляется и накапливает большее количество желчи, — объяснила Кузумова.

Кроме того, после 60 лет допустимо увеличение толщины стенки желчного пузыря с двух или трех миллиметров до трех с половиной миллиметров. Врач добавила, что у людей после 50 лет также могут обнаружить мелкодисперсную взвесь и эхогенные микрочастицы в желчном пузыре. Другим распространенным возрастным изменением считается холестероз, при котором в стенке органа образуются небольшие холестериновые отложения.

