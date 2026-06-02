ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:42

Врач рассказала о частых изменениях в желчном пузыре после 50 лет

Врач Кузумова: после 50 лет у людей нередко возникают спайки в желчном пузыре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После 50 лет у людей нередко возникают спайки в различных отделах желчного пузыря — как правило, они связаны с ранее перенесенными микровоспалениями, заявила в беседе с LIFE.ru врач Айна Кузумова. Другим неопасным возрастным изменением она назвала птоз. Это состояние, при котором этот орган немного опущен наряду с другими.

У людей старше 50 лет при проведении ультразвукового исследования желчный пузырь часто определяется более вытянутым и объемным — более 60 мл вместо 30–50 мл в молодости. С возрастом происходит снижение тонуса гладкой мускулатуры стенки. Желчный пузырь расслабляется и накапливает большее количество желчи, — объяснила Кузумова.

Кроме того, после 60 лет допустимо увеличение толщины стенки желчного пузыря с двух или трех миллиметров до трех с половиной миллиметров. Врач добавила, что у людей после 50 лет также могут обнаружить мелкодисперсную взвесь и эхогенные микрочастицы в желчном пузыре. Другим распространенным возрастным изменением считается холестероз, при котором в стенке органа образуются небольшие холестериновые отложения.

Ранее уролог Артур Богатырев заявил, что два и более ночных похода в туалет могут указывать на заболевания при условии, что человек младше 65 лет. Тревожным признаком будет резкое изменение привычки, например, если раньше сон был непрерывным, а потом появились регулярные пробуждения из-за позывов.

Здоровье
врачи
Общество
обследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценены потери армянских фермеров из-за запрета поставок в Россию
Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.