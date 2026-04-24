24 апреля 2026 в 11:15

Уролог объяснил, когда ночные походы в туалет сигнализируют о патологии

Уролог Богатырев: два и более ночных похода в туалет могут указывать на болезнь

Два и более ночных похода в туалет могут указывать на заболевания при условии, что человек младше 65 лет, заявил в беседе с LIFE.ru уролог Артур Богатырев. Тревожным признаком будет резкое изменение привычки, например, если раньше сон был непрерывным, а потом появились регулярные пробуждения из-за позывов.

Медицинский термин для ночных мочеиспусканий — никтурия. В целом специалисты считают допустимым один подъем за ночь у людей до 65 лет. В более старшем возрасте допустимое количество может увеличиваться до двух раз, что связано с естественными возрастными изменениями и снижением емкости мочевого пузыря. Поводом для настороженности становится ситуация, когда человек младше 65 лет вынужден вставать два и более раз каждую ночь либо когда даже единичные эпизоды нарушают структуру сна и приводят к ощущению хронического недосыпа, — предупредил Богатырев.

При этом частые ночные походы в туалет не всегда связаны с нарушениями в работе мочевого пузыря. Их способен спровоцировать синдром обструктивного апноэ сна. Скрытые отеки, например, при варикозной болезни или сердечной недостаточности, тоже могут вызвать такую проблему, отметил врач.

Ранее уролог Леонид Боханов заявил, что гипертония, атеросклероз, повышенный уровень сахара в крови и диабетическая нейропатия могут вызвать эректильную дисфункцию. По его словам, проблемы с потенцией также не исключены после травм позвоночника.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
