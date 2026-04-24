Уролог объяснил, когда ночные походы в туалет сигнализируют о патологии Уролог Богатырев: два и более ночных похода в туалет могут указывать на болезнь

Два и более ночных похода в туалет могут указывать на заболевания при условии, что человек младше 65 лет, заявил в беседе с LIFE.ru уролог Артур Богатырев. Тревожным признаком будет резкое изменение привычки, например, если раньше сон был непрерывным, а потом появились регулярные пробуждения из-за позывов.

Медицинский термин для ночных мочеиспусканий — никтурия. В целом специалисты считают допустимым один подъем за ночь у людей до 65 лет. В более старшем возрасте допустимое количество может увеличиваться до двух раз, что связано с естественными возрастными изменениями и снижением емкости мочевого пузыря. Поводом для настороженности становится ситуация, когда человек младше 65 лет вынужден вставать два и более раз каждую ночь либо когда даже единичные эпизоды нарушают структуру сна и приводят к ощущению хронического недосыпа, — предупредил Богатырев.

При этом частые ночные походы в туалет не всегда связаны с нарушениями в работе мочевого пузыря. Их способен спровоцировать синдром обструктивного апноэ сна. Скрытые отеки, например, при варикозной болезни или сердечной недостаточности, тоже могут вызвать такую проблему, отметил врач.

