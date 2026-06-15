Чемпионат мира по футболу – 2026
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15 июня 2026 в 15:25

Мостовой оценил игру сборной Германии на старте ЧМ-2026 по футболу

Мостовой признался, что не относил Германию к числу фаворитов ЧМ-2026

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что не относил Германию к числу фаворитов чемпионата мира-2026 по футболу. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что сборная сыграла неплохо в матче против сборной Кюрасао, но выводы нужно делать по матчам с более сильными соперниками.

Меня немножко обмануло. Я Германию не относил к числу фаворитов. На мой взгляд, у них не хватает нападающих. С одной стороны, это мы и увидели, с другой — сыграли неплохо. Надо еще посмотреть, действительно ли немцы так хороши, или у Кюрасао состав такой слабый, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В своем первом матче Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1.

Ранее экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Криштиану Роналду является опытным и мастеровитым футболистом, несмотря на солидный для спортсмена возраст. По его словам, форвард играет большую роль в раздевалке сборной Португалии.

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