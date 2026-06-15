Мостовой оценил игру сборной Германии на старте ЧМ-2026 по футболу Мостовой признался, что не относил Германию к числу фаворитов ЧМ-2026

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что не относил Германию к числу фаворитов чемпионата мира-2026 по футболу. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что сборная сыграла неплохо в матче против сборной Кюрасао, но выводы нужно делать по матчам с более сильными соперниками.

Меня немножко обмануло. Я Германию не относил к числу фаворитов. На мой взгляд, у них не хватает нападающих. С одной стороны, это мы и увидели, с другой — сыграли неплохо. Надо еще посмотреть, действительно ли немцы так хороши, или у Кюрасао состав такой слабый, — сказал Мостовой.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В своем первом матче Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1.

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