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15 июня 2026 в 15:38

Военэксперт ответил, на что может пойти Запад ради спасения ВСУ от разгрома

Военэксперт Марочко: НАТО может отправить солдат на Украину ради спасения ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Страны НАТО могут отправить своих солдат на Украину, чтобы попытаться спасти ВСУ от полного разгрома, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Так он прокомментировал поручение президента европейской страны Владимира Зеленского поспособствовать привлечению большего числа таких бойцов в ряды украинской армии. По словам Марочко, западные страны намерены любыми способами затянуть боевые действия.

Европейским странам нужно как можно дольше продлевать конфликт [России и Украины], поскольку они сами уже заявляют, что активно готовятся воевать с РФ. Вполне возможно, даже в этом году будут какие-то серьезные политические решения на Западе [в контексте отправки войск Альянса на Украину]. Если не появятся солдаты НАТО, то украинская армия может потерпеть поражение. А этого они допустить не могут. Более того, сейчас идет процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Когда будут подписаны мирные соглашения, я думаю, США более активно станут вовлекаться в то, что происходит на территории бывшего СССР, — пояснил Марочко.

Ранее сообщалось, что Литва провела военные учения Добровольческих сил охраны края рядом с границей России, у Калининградской области. Солдаты тренировались в условиях, максимально похожих на реальные.

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