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15 июня 2026 в 15:32

В Саратовской области в выходные произошло четыре случая гибели на воде

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Саратовской области с 12 по 14 июня зарегистрировали четыре случая гибели людей на воде, сообщает «Телеканал Саратов 24». Глава Саратова Игорь Молчанов поручил службам следить за опасными и необорудованными местами для купания.

По ним необходимо ежедневно проводить рейды с участием полиции и инспекторов. Упор на таких мероприятиях сделать в выходные дни. Главная цель — не штрафы, а профилактика: вовремя предупредить, объяснить, не дать человеку рисковать жизнью, — заявил Молчанов.

Также районным администрациям поручено усилить разъяснительную работу с детьми и подростками о правилах поведения у воды. МЧС напоминает о необходимости выбирать официальные пляжи для купания, избегать диких берегов и зон с запрещающими знаками.

Ранее сообщалось, что две девочки возрастом семи и девяти лет утонули в озере Восьмерка в Тульской области. Водолазы извлекли тела детей из водоема, который не был оборудован для купания.

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