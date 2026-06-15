Крымчанин получил 17 лет за тайную работу на украинский ГУР В Крыму мужчине дали 17 лет за пересылку взрывчатки по заданию украинского ГУР

Суд в Севастополе приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии строгого режима за госизмену и незаконное хранение взрывчатки, сообщила городская прокуратура. По данным ведомства, мужчина собирался перепрятать взрывное устройство по заданию украинского Главного управления разведки.

Суд приговорил Леонида Горецкого к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 300 тыс. рублей. <…> Установлено, что Горецкий поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2025 года по заданию куратора фигурант приехал в Севастополь, чтобы забрать из тайника взрывчатку массой более 1,4 килограмма и взрывное устройство. Затем он должен был перепрятать их в новое место на территории города и передать точные координаты тайника.

Ранее в ФСБ предотвратили теракт, направленный против высокопоставленного сотрудника Минбороны. Задержанный мужчина 1990 года рождения планировал ликвидировать российского офицера с помощью огнестрельного оружия. За выполнение задания кураторы обещали помочь ему с получением статуса беженца на территории Евросоюза.