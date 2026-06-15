Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 16:21

Крымчанин получил 17 лет за тайную работу на украинский ГУР

В Крыму мужчине дали 17 лет за пересылку взрывчатки по заданию украинского ГУР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд в Севастополе приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии строгого режима за госизмену и незаконное хранение взрывчатки, сообщила городская прокуратура. По данным ведомства, мужчина собирался перепрятать взрывное устройство по заданию украинского Главного управления разведки.

Суд приговорил Леонида Горецкого к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 300 тыс. рублей. <…> Установлено, что Горецкий поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР МО Украины, — говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2025 года по заданию куратора фигурант приехал в Севастополь, чтобы забрать из тайника взрывчатку массой более 1,4 килограмма и взрывное устройство. Затем он должен был перепрятать их в новое место на территории города и передать точные координаты тайника.

Ранее в ФСБ предотвратили теракт, направленный против высокопоставленного сотрудника Минбороны. Задержанный мужчина 1990 года рождения планировал ликвидировать российского офицера с помощью огнестрельного оружия. За выполнение задания кураторы обещали помочь ему с получением статуса беженца на территории Евросоюза.

Регионы
Крым
Севастополь
суды
госизмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о взрыве в пятиэтажке Самары
СК взялся за дело о таинственной пропаже ребенка на реке Сунжа в Ингушетии
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода
Депздрав Москвы раскрыл правду о попавшем под удар молнии школьнике
Трамп устроил бои на юбилей: лучшие фото турнира UFC в Белом доме
В России появится Национальная кинопремия детского контента «Хлопушка»
Гаагский арбитраж отклонил требование Украины снести Крымский мост
Находящийся под санкциями Охлобыстин заявил о разочаровании Парижем
Двух пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог выписали из больницы
Международный арбитраж поставил точку в 10-летнем споре России и Украины
Косметолог назвала главное правило летнего ухода
Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу
«Радио Судного дня» передало третье за день сообщение
Семьям погибших при пожаре в многоэтажном доме выплатят по 100 тысяч рублей
Захарова коротко ответила на угрозы Германии Калининграду и Петербургу
Пнувшая чужого ребенка сибирячка оказалась «рецидивисткой»
«Целенаправленно бьет»: Сальдо раскрыл истинный смысл атак ВСУ
Найдена несостыковка в словах Зеленского о приглашении Путина на саммит G7
Пространство для отдыха: почему мы все чаще выбираем спокойные интерьеры
«Происки хейтеров»: продюсер оценил версию с двойником Шакиры на ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.