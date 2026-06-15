Наследницу судоходной империи застрелили в сафари-лодже из винтовки отца

Наследницу многомиллионного состояния из Германии Каролину фон Ранцау нашли без признаков жизни в частном сафари-лодже в провинции Лимпопо в ЮАР, передает The Herald ZW. Сначала представители семьи заявили, что 26-летняя девушка погибла в результате автомобильной аварии.

Однако позже полиция сообщила, что фон Ранцау и финансового менеджера Арно Коэна, которого она называла наставником, обнаружили с огнестрельными ранениями. Их тела были найдены с разницей в один день. По данным источника, свидетели слышали два выстрела, доносившиеся из комнаты жертвы.

По одной из версий, в нее стреляли из охотничьей винтовки. Как утверждает один из свидетелей, оружие находилось в шкафу ее отца, доктора Эберхарта фон Ранцау. Друзья рассказали, что девушка ухаживала за животными в сафари-лодже и увлекалась охотой. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и пока не называют возможных подозреваемых.

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