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15 июня 2026 в 15:04

Жизнь студента оборвалась из-за долга в 3,5 тыс. рублей

Студент погиб от пули во Владикавказе после конфликта из-за 3,5 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во Владикавказе убили 18-летнего студента из-за долга в 3500 рублей, передает Mash Gor. Трагедия произошла в районе Сапицкой будки.

По предварительным данным, молодой человек вернул деньги, однако затем между участниками встречи возник конфликт. По информации канала, в ходе ссоры в юношу выстрелили. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался. Правоохранители разыскивают причастных к преступлению, среди которых, по версии источника, есть несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее следователи задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы. По данным следствия, он не менее одного раза ударил ножом своего знакомого, который скончался на месте от полученных травм. Дома у задержанного обнаружили и изъяли орудие преступления, по нему назначили ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и дактилоскопическую.

До этого 38-летний местный житель напал с саблей на 43-летнего знакомого в Ленобласти. По предварительным данным, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в СК России полиция изъяла оружие у нападавшего.

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