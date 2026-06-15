Суд увеличил сумму штрафа для Моргенштерна до 8,2 млн рублей

Савеловский суд Москвы значительно ужесточил заочный приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Ильдар Исламов. В апреле мировой судья в столице заочно назначил артисту наказание в виде денежного взыскания в размере 7 млн рублей по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
Суд изменил приговор, штраф увеличился до 8,2 млн рублей, также запретили администрировать интернет-страницы на срок три года, — рассказал собеседник агентства.
При этом в силе осталось прежнее решение суда, согласно которому сохраняется арест на имущество обвиняемого исполнителя, чья общая стоимость эквивалентна сумме назначенного штрафа. В 2022 году певец уехал из России.
До этого сообщалось, что Моргенштерн прошел обряд гиюра и принял иудаизм. Гиюр представляет собой посвящение в иудейскую веру. После этого музыкант сменил имя на еврейское. Теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. Артист прошел через еврейский суд и присоединился к народу Израиля.