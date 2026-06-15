Суд увеличил сумму штрафа для Моргенштерна до 8,2 млн рублей Моргенштерну подняли штраф за уклонение от обязанностей иноагента

Савеловский суд Москвы значительно ужесточил заочный приговор рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщил РИА Новости адвокат музыканта Ильдар Исламов. В апреле мировой судья в столице заочно назначил артисту наказание в виде денежного взыскания в размере 7 млн рублей по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

Суд изменил приговор, штраф увеличился до 8,2 млн рублей, также запретили администрировать интернет-страницы на срок три года, — рассказал собеседник агентства.

При этом в силе осталось прежнее решение суда, согласно которому сохраняется арест на имущество обвиняемого исполнителя, чья общая стоимость эквивалентна сумме назначенного штрафа. В 2022 году певец уехал из России.

До этого сообщалось, что Моргенштерн прошел обряд гиюра и принял иудаизм. Гиюр представляет собой посвящение в иудейскую веру. После этого музыкант сменил имя на еврейское. Теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. Артист прошел через еврейский суд и присоединился к народу Израиля.