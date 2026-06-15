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15 июня 2026 в 16:26

Появились подробности крушения самолета в Иркутской области

Минобороны России сообщило об аварии самолета Ту-22М3 при заходе на посадку

Ту-22М3 Ту-22М3 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Авария дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области случилась при заходе самолета на посадку, сообщили в Минобороны России. ЧП случилось в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета.

15 июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет, — заявили в ведомстве.

В министерстве также отдельно уточнили, что военный самолет выполнял задание без боекомплекта на борту. В настоящее время для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия на месте падения бомбардировщика уже работает специальная комиссия главного командования Воздушно-космических сил.

Ранее сообщалось, что самолет разбился в районе города Свирска. Очевидцы сообщили, что видели пилотов, спускавшихся на парашютах.

Ранее в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет. Он принадлежал военно-воздушным силам страны.

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