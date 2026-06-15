Вэнс раскрыл детали переговоров между США и Ираном

Соединенные Штаты обсуждают с Ираном вопрос уничтожения обогащенного урана, который находится в республике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом CBS. По словам политика, Вашингтон намерен сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тегераном в этом вопросе.

Мы, конечно, обсуждаем с иранцами то, как мы собираемся уничтожить эти запасы <...> Мы говорим о сотрудничестве с МАГАТЭ и Ираном в вопросе уничтожения этого обогащенного урана, независимо от того, будем ли мы играть в этом процессе роль наблюдателей или более активную роль, — сказал Вэнс.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о заключении сделки между США и Ираном. Он отдал распоряжение о снятии морской блокады и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Глава Белого дома также назвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сложной личностью, и подчеркнул, что тот должен быть благодарен США за достигнутые результаты. Трамп заявил, что если бы Иран обладал ядерным оружием, еврейское государство не смогло бы просуществовать даже двух часов.