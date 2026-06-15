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15 июня 2026 в 16:23

Вэнс раскрыл детали переговоров между США и Ираном

Вэнс: США обсуждают с Ираном ликвидацию обогащенного урана республики

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Kyle Mazza — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Соединенные Штаты обсуждают с Ираном вопрос уничтожения обогащенного урана, который находится в республике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в беседе с телеканалом CBS. По словам политика, Вашингтон намерен сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Тегераном в этом вопросе.

Мы, конечно, обсуждаем с иранцами то, как мы собираемся уничтожить эти запасы <...> Мы говорим о сотрудничестве с МАГАТЭ и Ираном в вопросе уничтожения этого обогащенного урана, независимо от того, будем ли мы играть в этом процессе роль наблюдателей или более активную роль, — сказал Вэнс.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о заключении сделки между США и Ираном. Он отдал распоряжение о снятии морской блокады и разрешил возобновление судоходства по Ормузскому проливу.

Глава Белого дома также назвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сложной личностью, и подчеркнул, что тот должен быть благодарен США за достигнутые результаты. Трамп заявил, что если бы Иран обладал ядерным оружием, еврейское государство не смогло бы просуществовать даже двух часов.

США
Иран
Джей Ди Вэнс
уран
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