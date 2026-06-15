«Пиар-ход»: депутат об обвинениях России в ударе по Киево-Печерской лавре

Президент Украины Владимир Зеленский использует инцидент с пожаром в Киево-Печерской лавре исключительно ради пиара, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, таким образом Киев пытается представить Москву стороной, которая якобы намеренно бьет по историческим и гражданским объектам.

Конечно, в первую очередь Зеленский хочет создать картинку для Запада, запуская фейки об атаке РФ на Киево-Печерскую лавру. Показать, что якобы Россия наносит удары по историческим памятникам. Тем более после атаки ВСУ на Старобельск и другие гражданские объекты. Это пиар-ход Зеленского. Естественно, мы никогда не били [по гражданским объектам]. Могу сказать, что средства ПВО и РЭБ могут изменять траекторию ракеты. То есть люди должны понимать, что нежелание Зеленского заключать мирный договор может приводить к серьезным последствиям. Естественно, президент Украины будет использовать любую ситуацию, чтобы пропиариться, а западные СМИ его поддержат, — сказал Чепа.

Ранее в Минобороны России сообщили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского ЗРК Patriot. По данным ведомства, одной из причин некорректной работы системы могла стать передача Западом ВСУ оружия с истекшим сроком годности.