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15 июня 2026 в 15:27

«Много стресса»: Барановская возмутилась некоторыми жесткими правилами ЕГЭ

Телеведущая Юлия Барановская назвала перебором некоторые правила проведения ЕГЭ

Юлия Барановская Юлия Барановская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущая Юлия Барановская в интервью NEWS.ru высказала беспокойство за 18-летнюю дочь Яну, которая готовится к поступлению в вуз и сдаче экзаменов. Юлия отметила, что негативно относится к некоторым правилам проведения ЕГЭ, которые, по ее мнению, усиливают стресс выпускников.

Я считаю, что психологическая нагрузка, с которой сталкиваются выпускники, — это перебор. Я говорю про наблюдателей в аудитории, камеры, бесконечные правила — что можно, а что нельзя на площадке. Мы тоже сдавали экзамены, и у нас все было серьезно, но это происходило на территории школы. А сейчас, на мой взгляд, вокруг ЕГЭ слишком много стресса и давления, — высказалась телеведущая.

Она предположила, что даже идеальная подготовка к экзамену не гарантирует хороших результатов — подросток может не справиться с заданиями из-за стресса. Телеведущая также заявила, что родители должны оказывать психологическую поддержку детям, а не тревожить их лишний раз вопросами о поступлении.

В первую очередь подготовить ребенка к поступлению на бюджет затратно психологически, а не финансово. Да, есть разные репетиторы: кто-то берет тысячу рублей, кто-то — 50 тысяч. А есть дети, которые самостоятельно готовятся к экзаменам. Но главная цена — это нервные клетки детей, которые, как известно, не восстанавливаются, — напомнила собеседница.

Ранее Юлия Барановская заявила, что равнодушно относится к критическим комментариям в свой адрес. Она посочувствовала хейтерам, которые живут со злобой в душе и безнаказанно «выплескивают» негатив в соцсети.

Культура
Юлия Барановская
ЕГЭ
выпускники
поступление
Наталия Петренко
Н. Петренко
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